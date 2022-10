Une enquête du Service de police de Sherbrooke (SPS) a été ouverte à la suite de trois incendies distincts survenus au centre-ville de Sherbrooke, au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Les pompiers ont d'abord été demandés sur la rue Gordon vers 3h00 pour un début d'incendie dans une maison de chambres de trois étages. Selon le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau, plusieurs éléments et fournitures dans un bac à ordures auraient été mis en feu à proximité du bâtiment. Les flammes se sont ensuite propagées jusqu'à l'entre-toit.



Sur place, plusieurs témoins ont confirmé à Noovo Info avoir vu un imposant panache de fumée et avoir alerté les pompiers dès les premières flammes.

Le travail des pompiers a été complexe en raison de l'âge du bâtiment et de la superficie de ce dernier. Les quelque 35 pompiers ont travaillé pendant plusieurs heures pour éteindre le brasier.

Au total, monsieur Primeau précise qu'une vingtaine de citoyens ont été évacués sur la rue Gordon. Ils ont rapidement été pris en charge par la Croix-Rouge. Ils ne pourront réintégrer leur domicile.

Quelques minutes plus tard, un autre appel a été logé pour un incendie au 135 rue Sanborn, à quelques pas du premier feu. Il s'agissait d'un feu de rebus qui a été maîtrisé rapidement.

Un troisième signalement s'est produit dans le secteur des rues Galt Ouest et Belvédère Sud. Ce feu aurait aussi été maîtrisé par les pompiers.

De son côté, le SPS soutient que l'enquête concernant les trois évènements en cours a bel et bien été déclenchée. Le corps policier va collaborer avec le service de protection contre les incendies pour connaître les causes et circonstances des incendies jugés suspects.

Voyez le reportage de Jean-François Poudrier :