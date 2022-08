Le Service de police de Sherbrooke (SPS) est à la recherche d’un individu qui aurait fraudé une personne en se faisant passer pour un employé d’une institution financière.

Les faits sont survenus le 2 août dernier, alors que le suspect a téléphoné à la plaignante pour lui indiquer qu’elle avait été fraudée et qu’elle devait remettre ses cartes bancaires à l’homme qui viendrait sonner à sa porte pour régler la fraude.

Quelques minutes plus tard un homme attendait dans le portique de l’immeuble où la dame réside. Les cartes ont été remises au suspect et le lendemain, un vol de 2 160 $ avait été commis dans le compte de la plaignante. Le suspect recherché par les policiers aurait environ 25 ans.

Au moment des faits, il portait une chemise propre bleu foncé et un pantalon propre noir, des boucles d’oreilles en or et possiblement une perruque.

Toute information peut être transmise au SPS.