La Ville de Cowansville souhaite interdire les embarcations à moteur sur le Lac Davignon afin d'améliorer la qualité de l'eau et le protéger contre les espèces envahissantes qui sont de plus en plus nombreuses.

C'est du moins le souhait de la mairesse, Sylvie Beauregard, qui assure que la Ville se bat depuis de nombreuses années pour éviter la dégradation du lac qui est aussi la source d'eau potable pour les citoyens.



«Cela fait plusieurs années que le problème est présent et que nous travaillons à protéger la qualité de l'eau. C'est très important pour nos citoyens et en interdisant les embarcations à moteur, on évite de voir les hélices couper la végétation, et ainsi, voir l'augmentation des espèces envahissantes comme le myriophylle à épis», explique la mairesse Beauregard.

Des démarches ont d'ailleurs été entreprises avec Transports Canada pour officialiser l'interdiction concernant les bateaux à moteur sur le lac de 1,05 km carrés situé en plein coeur de la ville.

Comme les règlements entourant la circulation nautique sur les plans d'eau sont sous compétence fédérale, la Ville de Cowansville doit effectuer ses négociations avec l'organisme fédéral.

Consultations citoyennes

Afin de poursuivre le processus de règlementation, Transports Canada exige de la Ville de Cowansville que des consultations publiques soient mises en place auprès des citoyens.

Cette phase qui doit durer quelques mois, servira à connaître l'opinion des Cowansvilloises et Cowansvillois concernant l'utilisation faite du plan d'eau.

Même s'il s'agit d'un projet d'envergure qui peut créer des divergences d'opinions au sein de la communauté, Sylvie Beauregard est confiante que les citoyens accueilleront bien le changement.

Il sera aussi possible pour les citoyens de continuer à utiliser des embarcations sans moteur sur le Lac Davignon, et ce, même avec le possible changement de règlementation.

«Le Lac Davignon est un joyau pour nous. C'est une source d'eau très importante et je sens que les citoyens vont bien accepter le changement. Il faut toutefois les consulter et c'est ce que nous faisons», soutient madame Beauregard.

Les citoyens disposent de cinq façons pour s'exprimer sur le dossier.

Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Ville de Cowansville.

Quant aux consultations publiques en personne, «les dates seront connues prochainement» conclut Sylvie Beauregard.

