L'Estrie est l'une des régions où la population a augmenté le plus fortement en 2021-22 au Québec, selon le plus récent rapport publié par l'Institut de la statistique du Québec. Elle a d'ailleurs franchi le cap des 500 000 habitants au cours de la dernière année. Sa population est maintenant estimée à 507 200 habitants au 1er juillet 2022.

Leur taux d’accroissement s’élève à plus de 16 pour mille, ce qui demeure toutefois moindre qu’en 2020-2021 (18,1), mais la région continue de faire des gains importants dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec, notamment avec Montréal, mais ceux-ci sont moins importants que ceux de l’année précédente. Au Québec, ce même taux est de 10 pour mille.

Le solde migratoire interrégional de 5511 personnes en 2021-2022 n’est pas aussi élevé que le sommet de 8854 personnes atteint l’année précédente, mais il demeure important. selon l'ISQ.

L’Estrie est d'ailleurs la seule région du Québec à présenter des gains dans tous les groupes d’âge. Les gains les plus élevés se trouvent chez les 55-64 ans.

À lire également : Vicki-May Hamm nommée à la direction de l'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

Par ailleurs, la population de l’Estrie est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. La part des 65 ans et plus (24,2 %) y est plus élevée qu’à l’échelle québécoise, tandis que celle des moins de 20 ans (19,9 %) est comparable. La région compte ainsi plus de personnes âgées que de jeunes. L’âge moyen en 2022 est de 44,7 ans, ce qui est plus élevé que celui observé pour l’ensemble du Québec.

Finalement, l’Estrie enregistre pour la première fois en 2021 plus de décès que de naissances, mais la différence entre les deux est faible, et correspond à un accroissement naturel de moins de 14 personnes.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.