La reconstruction de la piscine À-la-Claire-Fontaine coûtera plus cher que prévu. La Ville de Sherbrooke a réalisé que le budget prévu pour la réfection de la piscine était insuffisant.

Un total 6,4 millions $ était prévu initialement pour ce projet qui doit voir le jour au parc Victoria. 1,4 million $ supplémentaire a a été ajouté à cette facture qui se retrouve dans le plan d'immobilisations pour l'année 2023. Le coût estimé du projet révisé s’élève donc à 8,2 millions $.

Les principaux facteurs expliquant l'augmentation imprévue sont le marché en forte demande, l’instabilité des prix des matériaux et l'imprévisibilité des délais de livraison.

Le projet révisé comprend :



Un bassin polyvalent de 533 m2 de six corridors de nage, une entrée plage et une zone d’apprentissage;

Un jeu d’eau;

Un nouveau bâtiment d’accueil;

Un toboggan (installation dans une phase ultérieure).

Selon la Ville de Sherbrooke, ce projet va répondre aux normes d'accessibilité universelle, alors que le bassin accueillera une clientèle diversifiée : les jeunes enfants et les familles, les camps de jour, les nageurs et nageuses en apprentissage ainsi que les adultes.



«Je me réjouis d’une installation aquatique de cette envergue pour l’est de la ville. Ce sera beau, moderne et vraiment accessible pour tous et toutes. Investir dans nos piscines, ça demande des sommes importantes, mais c’est un service qui compte pour notre population», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

La mise en service de la piscine est toujours prévue pour l’été 2024.

