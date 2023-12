Le gouvernement du Canada a attribué un contrat modifié de conception-construction à Pomerleau pour des travaux d’infrastructure des manèges militaires de Sherbrooke.

«L’an dernier, nous avons promis de sauver les manèges militaires de la rue Belvédère et de la rue William – et aujourd’hui, nous réalisons cette promesse. Ce projet donnera à notre Force de réserve les installations dont elle a besoin pour faire son travail et nous permettra de protéger le patrimoine bâti de Sherbrooke», a mentionné le ministre de la Défense nationale, Bill Blair.

Pomerleau réalisera les études, la conception, la construction et la rénovation de manège militaire de la rue Belvédère (Colonel‑Gaëtan-Côté) et celui de la rue William.

«C'est un moment historique, je travaille là-dessus depuis 2019», a lancé la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, en entrevue avec Noovo Info.

«Nos quatre unités de réserve sont maintenant assurées d’être bien logées et bien équipées et ce, en prévision des besoins des générations à venir.» - Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton—Stanstead

Plusieurs phases



L'entrepreneur lancera les travaux de la première phase du projet, c’est-à-dire la réalisation d’évaluations de l’état des biens, l’élaboration d’une conception préliminaire et une estimation indicative des coûts de construction.

«On veut s'assurer de bien répondre aux besoins de nos quatre régiments et par la suite, ça va être l'octroi du gros contrat pour la construction en tant que tel», a poursuivi Mme Brière à Noovo Info, en soulignant l'importance du travail de la députée fédérale Bibeau dans le dossier.

La première phase du contrat, estimée de 3,36$ millions de dollars, devrait être finie d’ici la fin de 2025.

Par la suite, Pomerleau négociera le prix du projet avec le MDN et Construction de défense Canada (CDC). Une fois l’approbation ministérielle du projet obtenue, CDC autorisera l’entrepreneur à amorcer les prochaines phases, soit la conception puis la construction.

Une fois la conception approuvée, le début des travaux de construction et de rénovation est prévu en 2027.

Ces rénovations ont pour but de préserver l’histoire et le patrimoine de Sherbrooke en plus d'offrir des lieux de travail et d’instruction adéquats pour les réservistes. La ville compte actuellement 690 réservistes.

«Avec nos unités de réserve, Sauvons les manèges, la ville et les gens de Sherbrooke, notre cheval de bataille est maintenant l’avancement des travaux. [...] Vous pouvez compter sur moi pour continuer à pousser ce dossier.» -Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke

D'ailleurs, le gouvernement du Canada s'engage à informer la Ville et ses résidents sherbrookois sur les plans et les dates importantes à retenir par rapport aux projets de rénovation et de restauration.

Et le nouveau bâtiment pour les réservistes?

En raison d'un manque d'espace, la construction d'un troisième bâtiment pour héberger ses réservistes de Sherbrooke est toujours sur la table. Le MDN évalue actuellement les propriétés sur le marché immobilier de Sherbrooke pour trouver le meilleur emplacement.

Le nouveau bâtiment regroupera «la Section d’habillement et d’entretien des Services techniques, qui travaillait auparavant dans des locaux loués sur la rue Brodeur, à Sherbrooke, ainsi que le nouveau Détachement Service de soutien au combat du 35e Bataillon des services».

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix pour Noovo Info