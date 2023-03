La Ville de Sherbrooke ira de l'avant et fermera la rue Wellington Nord à la circulation automobile lors de certaines fins de semaine de l'été.

Cette mesure sera mise en place principalement lors de la tenue d'évènements importants dans le secteur.



La circulation automobile se fera également à sens unique, vers le sud, du 23 juin au 4 septembre.

Cette configuration permettra, entre autres, d'aménager des cases de stationnements pour les personnes qui voudront se rendre dans le secteur.

Pour la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, il s'agit d'un «compromis» qui provient d'une demande des commerçants de la rue.

«C'est 100% une demande de la part des commerçants de la rue Wellington Nord. Lorsqu'ils ont été rencontré, nous leur avons dit que nous voulions être présents pour eux et que nous étions motivés à leur offrir la meilleure solution possible. Les commerçants nous ont ensuite dit que c'était la première fois qu'ils se sentaient écoutés par la Ville de Sherbrooke et pour moi, c'est le plus important dans ce dossier-là», soutient la mairesse Beaudin.

Projet transitoire pour 2024

C'est le même son de cloche du côté du conseiller municipal de l'arrondissement Lac-des-Nations, Raïs Kibonge.

Il soutient que la décision a été prise en adéquation avec la réalité des commerçants, la présence de plusieurs chantiers de construction au centre-ville, mais aussi, sachant que l'année 2023 en serait une transitoire pour le projet de «piétonnisation» de la rue Wellington Nord.

«Une fois que les réalités de tous et chacun sont prises en compte et qu'on veut aller de l'avant pour une première version en 2023, puis une améliorée en 2024, le plus important est de travailler ensemble pour que le projet fonctionne. On espère que les travaux seront complétés pour l'année prochaine», ajoute le conseiller Kibonge.

La décision de placer la rue Wellington Nord en sens unique ne fait toutefois pas l'unanimité. Les conseillers Paul Gingues et Nancy Robichaud ont émis leurs réserves, indiquant que «les bénéfices du sens unique n'avaient pas été démontrés.»

Rappelons qu'au départ, l'objectif était de rendre la rue Wellington Nord piétonne pour tout l'été, les fins de semaine, ce qui avait été rejeté par les commerçants du secteur.

La mairesse Évelyne Beaudin croit que ce «compromis» permettra de rétablir le lien de confiance avec les commerçants du secteur.

Avec les informations de Jean-François Poudrier de Noovo Info