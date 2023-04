Les automobilistes devront s'armer de patience une fois de plus alors qu'un autre chantier s'ajoute à Sherbrooke.

Dès lundi prochain, la rue Wellington Sud sera complètement fermée à la circulation automobile, entre les rues King Ouest et Sanborn, et ce, jusqu'à la fin octobre.

Durant cette période, la Ville procèdera à des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de la chaussée, ainsi que l'aménagement d'une place publique. Ceux-ci sont évalués à 11 M$.

«Nous sommes présentement dans les travaux sur la rue Wellington Sud depuis environ 2019. On a démoli des bâtiments pour reconstruire le stationnement à étages et les deux tours de l'Espace Centro. Il s'agit de la dernière étape du vaste chantier qui a été amorcé il ya quelques années», a affirmé David Bombadier, agent de liaison au Service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke.

Les automobilistes devront utiliser le détour mis en place par la Ville, via les rues King Ouest, Alexandre et Aberdeen. Des signaleurs et signaleuses seront également présents aux deux extrémités du chantier.

«On demande aux automobilistes de changer leurs habitudes. Le virage à gauche sur la rue Wellington Nord vers King Ouest demeure interdit. Il y aura également une forte présence policière, et donc, le secteur est à éviter», a conclu M. Bombardier.

