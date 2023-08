La Société de transport de Sherbrooke (STS) annonce des modifications à son réseau relié au service du transport urbain. Des ajustements aux tracés et à l’horaire seront effectués dès le 21 août prochain.

Chaque année, la STS révise son offre de service de transport en commun en fonction des cibles établies, de l’achalandage observé et des demandes acheminées dans le but d’offrir une meilleure expérience de mobilité.

«En 2023, la STS bonifie son offre de service en ajoutant près de 9000 heures, ce qui représente 3,2 % d’augmentation. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs du transport en commun. La mise en place des nouvelles normes de service permet d’offrir un service plus rapide et plus fréquent», a expliqué le président de la STS, Marc Denault.

Nouveautés sur le réseau



Des ajouts de service sont prévus lors des heures de pointe sur le boulevard Portland entre le Carrefour de l'Estrie et le Cégep de Sherbrooke. Un service d'autobus sera offert aux 12 minutes. En soirée, celui-ci sera au 30 minutes.

Les services de la ligne 7, entre le Cégep et le CHUS de Fleurimont, seront également bonifiés en soirée, soit avec un service aux 30 minutes.



Les utilisateurs de la ligne 19 entre 9h00 et 12h00 seront heureux d'apprendre qu'ils pourront également bénéficier du même service, et ce, à la même fréquence.

Une autre nouveauté : la «STS à la demande». Il s'agit d'un service de transport en commun qui fonctionne sur réservation. Il permet de se déplacer dans les zones desservies au réseau de la STS, et ce, au même prix qu'un trajet régulier en autobus.

L'organisation rappelle aussi que plusieurs stationnements incitatifs sont accessibles aux citoyens dans le but de prioriser le transport actif.

