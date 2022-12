La SPA de l’Estrie demande l’aide de la population afin de remédier à la surpopulation féline dans ses installations. Le refuge compte actuellement près de 200 chats à sa charge, dont environ la moitié étant prêts à être adoptés.

De ce nombre, plusieurs sont placés en famille d’accueil puisque la capacité d’accueil de l’établissement est dépassée. Les citoyens intéressés à adopter un compagnon félin sont donc invités à se tourner vers la SPA de l’Estrie pour le faire.

«Les chats du refuge ont désespérément besoin d’une deuxième chance. Certains d’entre eux sont avec nous depuis plusieurs mois et n’ont toujours pas trouvé de famille. Ils sont également tous stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés», a expliqué Alexane Bégin, agente de communication pour la SPA de l’Estrie.



De nombreuses admissions au refuge

La SPA de l’Estrie a accueilli un nombre élevé de portées au courant du printemps et de l’été. Les chatons, qui étaient alors naissants ou âgés de quelques semaines seulement, ont été soignés par des familles d’accueil au cours des derniers mois. Ils sont maintenant prêts à revenir au refuge et à être adoptés.

Les saisons automnales et hivernales viennent également avec leur lot de défis puisque plusieurs citoyens s’inquiètent des temps froids et souhaitent apporter des chats trouvés à l’extérieur au refuge. Le tout s’ajoute aux admissions des gardiens qui doivent malheureusement se départir de leur compagnon pour toutes sortes de raisons (déménagement, maladie, allergie, etc.).

«Le temps des Fêtes est souvent synonyme d’entraide, de générosité et de bonté. Nous demandons aux citoyens de penser aux animaux dans le besoin pendant cette période. Il s’agit également d’un bon moment pour accueillir un nouvel animal à la maison puisque la plupart des gens ont quelques jours de congés [...] il est toutefois primordial de rappeler qu’une adoption doit être responsable et bien réfléchie, peu importe le moment de l’année», explique madame Bégin.

Pour voir les animaux à l’adoption à la SPA de l’Estrie, les citoyens doivent se rendre sur le site web de l’organisme au https://spaestrie.qc.ca/adopter/nos-animaux-a-ladoption/. Il est également possible de voir les chats directement au refuge, mais la prise de rendez-vous est recommandée afin d’assurer la disponibilité du personnel et des animaux.

