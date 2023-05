La Sûreté du Québec (SQ) désire inviter les usagers du réseau routier à la prudence lors de ce long congé incluant la Journée nationale des patriotes.

«Avec le flux accru de circulation anticipé sur le réseau routier à l’approche de ce long congé, nous souhaitons rappeler à l’ensemble des usagers l’importance d’un partage harmonieux de la route et de façon sécuritaire», peut-on lire dans un communiqué transmis par la SQ.

À lire également: Un nouveau restaurant Louis Luncheonette ouvrira ses portes à Sherbrooke

Le corps policier provincial rappelle aussi de respecter les règles de sécurité et de conduite sur les sentiers hors route. Plusieurs opérations policières seront en place sur le territoire desservi par celui-ci.

Les policiers seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions, soit la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.