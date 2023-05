La communauté de Warwick, au Centre-du-Québec, est ébranlée alors que son maire Pascal Lambert a été retrouvé inconscient le dimanche 30 avril en matinée à l'aréna Jean-Charles-Perreault. Il a été transporté au centre hospitalier où l'on craint pour sa vie.

Son absence a été constatée lors de la séance du conseil municipal lundi soir. Selon la mairesse remplaçante, Noella Comtois, il a reçu trois opérations afin de réduire la pression sur son cerveau. Les informations disponibles semblent laisser croire que sa situation est stable maintenant que 36 heures se sont écoulées.

«Cette période qu'on nous a dit névralgique est terminée et ils continuent de l'accompagner. Je crois que c'est une bonne nouvelle.» - Noella Comtois, conseillère municipale numéro deux de Warwick

Une minute de silence a été accordée en soutien à l'élu local et à sa famille.

«Pascal est un batteur, un rassembleur et un marathonien. C'est le marathon de sa vie.» - Noella Comtois, conseillère municipale numéro deux de Warwick

«Pascal fait le marathon de sa vie et je suis convaincu qu'il va le faire. C'est un battant. Il va passer au travers», a lancé Mathieu Levasseur, directeur général de Warwick.

Voyez le compte-rendu d'Alexandra Paré dans la vidéo qui accompagne ce texte.

 

Le maire appuyé par sa communauté et ses amis



Des hommages sont aussi venus du député indépendant de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, qui qualifie également ce drame de «son plus grand défi».

«Ça a été un choc comme pour beaucoup de gens de la région. Pour moi, c'est plus qu'un collègue, c'est un ami. On a fait le party ensemble quand on était jeunes. On se côtoie depuis près de 15 ans en tant que politiciens dans le cadre de nos fonctions. Pascal Lambert est quelqu'un que tout le monde aime, rassembleur et positif», a confié Alain Rayes, député de la Richmond—Arthabaska. «On lui souhaite de tout coeur de pouvoir retrouver tous ses moyens, on croise les doigts.»

L'aréna local a aussi souligné l'implication du maire qui est le directeur général de l'organisation. Les activités ont été interrompues dans la journée de dimanche. Elles ont repris dès le lendemain, le lundi 1er mai.

 

Les policiers de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête pendant la fin de semaine. Il pourrait s'agir d'un accident selon les premières informations.

