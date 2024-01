La Ville de Magog annonce l'octroi d'un million supplémentaire à sa contribution pour son projet de nouvel aréna. Elle fournira désormais une enveloppe de 10 millions $ dans celui-ci.

C'est à l'unanimité que les élus municipaux ont voté en faveur de cette résolution dans le cadre de la première séance du conseil de 2024, lundi soir.

Ce nouvel aréna évalué à plus de 40 millions $ doit comprendre deux glaces et sera construit sur le site de l'école secondaire La Ruche. Ce projet est géré par l'OBNL Aréna Memphrémagog Inc.

Magog obtient aussi l'appui des gouvernements fédéral et provincial à la hauteur de 23,6 millions $.

«L'organisme doit notamment continuer de payer des frais reliés à la masse salariale, à l'octroi de contrats et aux frais d'assurance. La Ville de Magog désire appuyer l'organisme dans sa mission, ses objectifs et ses projets», a affirmé le conseiller du district 8, Jacques Laurendeau.

Les citoyens de la municipalité pourront s'exprimer sur le nouveau montant octroyé par la Ville à la fin janvier à l'hôtel de ville.

Notons qu'une campagne de financement sera lancée au printemps 2024 pour compléter les sommes nécessaires au fonctionnement de l’organisme.

Rappelons qu'en novembre dernier, l'organisme à but non lucratif avait annoncé le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du futur établissement.

«Le dossier avance», assure la mairesse Nathalie Pelletier alors que la construction du futur aréna devrait débuter à l’hiver 2025.

