La Ville de Sherbrooke se portera acquéreur de l’église La Résurrection-du-Christ. Elle envisage d’y développer des logements sociaux et un centre de la petite enfance (CPE). Cette acquisition fait suite à l’appel d’offres, lancé par la paroisse Saint-Paul de Sherbrooke en août dernier, que la Ville a récemment remporté.

Le coût d'acquisition de 1,2 millions $ sera entièrement défrayé par la Ville. Le terrain qui est situé au 1291 rue Grégoire est d'une superficie d'environ 12 500 m2 et la Ville entend par ailleurs y maintenir un espace boisé.



«C’est une opportunité exceptionnelle que nous devions saisir. C’est un grand terrain et son emplacement est idéal. Ce site viendra répondre directement à deux besoins criants pour notre ville», a affirmé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.



Une placette commémorant la vocation religieuse du site sera aménagée tandis que les nouvelles infrastructures et leur accès seront orientés vers la rue Grégoire afin de préserver la quiétude des résidences situées sur la rue Chauveau.

Prochaines étapes



La vente sera confirmée par vote lors de la prochaine séance du conseil municipal du 15 novembre. Pour maximiser le potentiel d’aménagement offert par le terrain, un appel d’offres visant la déconstruction du bâtiment, en respectant certains principes de réutilisation des matériaux, sera lancé au cours des prochaines semaines.



«Par cette acquisition, Sherbrooke démontre à nouveau son leadership en matière de logements abordables. Nous ne pouvons pas nous contenter d’être spectateur, nous devons jouer un rôle de premier plan dans le développement et l'aménagement de notre territoire», a mentionné pour sa part, Geneviève La Roche, présidente de la Commission de l’aménagement du territoire.



La Ville établira des ententes et souhaite accompagner ses partenaires dans leurs démarches permettant la réalisation de leurs projets d'habitation social et de CPE sur le site. Une séance d'information et d'échange se tiendra également dans les prochains concernant l'avenir du site.



Selon les besoins, la paroisse pourra maintenir ses activités actuelles sur le site jusqu’au printemps 2023.



«Même avec sa nouvelle vocation, le site de l’église La Résurrection-du-Christ poursuivra sa mission de rassembler les gens. Les projets anticipés entrent en ligne directe avec les valeurs que prônent l’Église catholique et nous sommes heureux de savoir que l’endroit offrira un toit pour des personnes à faible revenu et un milieu de vie agréable pour des tout-petits», a conclu Yvan Demers, animateur paroissial de la paroisse Saint-Paul de Sherbrooke.

