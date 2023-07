Le niveau d’eau du lac Memphrémagog, l’un des plus grands du sud du Québec, avait baissé quelque peu jeudi, ce qui a permis de réduire le seuil d’inondation.

Le retour à la normale n’était toutefois pas prévu avant plusieurs jours. «La seule façon pour rétablir la situation: il faut qu'il arrête de pleuvoir», a lancé Sylvain Arteau, coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville de Magog.

À midi jeudi, le niveau du lac Memphrémagog s’élevait à 208,57 mètres, 6 centimètres de moins que 24 heures plus tôt. Le niveau normal à cette période de l’année est de 207,75 mètres.

«On a réussi à baisser l'eau du lac de façon substantielle depuis les dernières 24 heures. C'était très positif. On regardait la fin de semaine avec beaucoup de positivisme. Ce matin, dame nature nous lance un petit cadeau. On va voir comment le lac va réagir aujourd'hui» a expliqué M. Arteau.

Les autorités affirment que les précipitations attendues vendredi et samedi ne sont pas préoccupantes, mais qu’elles pourraient avoir un certain impact sur le niveau du lac.

«C'est sur que ça nous inquiète pour les raisons que le lac va remonter là où il était. [..] Avec ce qui arrive-là, ça nous indique que le lac va rester probablement encore élevé pour un bout», a ajouté M. Arteau.

L’évacuation de l’eau au barrage Memphrémagog était maintenue jeudi à 195 mètres cubes par seconde, le débit maximal pouvant être toléré sans qu’il y ait de risque pour la sécurité des quais et des bateaux dans la rivière Magog.

L’avis de réduction de la consommation d’eau potable émis mercredi pour l’ensemble de la population restait en vigueur vendredi. En raison du niveau élevé du lac, les stations de pompage fonctionnent à pleine capacité et causent une surcharge aux installations. Les autorités expliquent qu’il faut donc limiter les rejets d’eaux usées vers le réseau d’égout.

«Le lac est présentement à un niveau historique. Les berges sont inondées. [...] Si vous circulez sur le lac, il y a la création de vagues et la possibilité de faire bouger des infrastructures, des bateaux et des quais. [..] On ne va pas sur le lac s'il vous plaît», a demandé le coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville de Magog.

Les autorités demandent de ne pas s'aventurer sur les plans d'eau, à part pour pêcher au bord du lac.

Le lac Memphrémagog, long de 42 kilomètres, s'étend entre Magog et la ville de Newport, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.

Voyez le reportage de Dominique Côté dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Avec les informations de Dominique Côté pour Noovo Info