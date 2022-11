Le Défi ski Leucan de Bromont sera de retour pour une 18e année. L'organisme Leucan Estrie a officiellement lancé l'évènement ce mardi avec la présence de plusieurs ambassadeurs.

Les amateurs de ski alpin et de planche à neige sont invités à prendre part à celui-ci qui se déroulera le 11 mars prochain dès 10h.



Plusieurs surprises attendent d'ailleurs les participants qui seront sur place durant cet évènement qui sera d'une durée de 10 heures et qui a pour but d'amasser des fonds pour les enfants malades.



«Tout au long de la journée, on aura de l'animation et un repas offert. Il y aura aussi un beau village polaire à l'extérieur, un DJ et même un concours de costumes parce que le thème de la 18e édition à Bromont c'est le Beach party. Par dessus nos vêtements hivernaux, on y va avec des bikinis avec des fleurs et des coconuts, on se laisse aller. Il va y avoir aussi beaucoup de prix à gagner tout au long de la journée.», a affirmé la chargée de projet au développement philanthropique chez Leucan Estrie et responsable du Défi de ski Leucan, Geneviève Bordeleau.



Notons que depuis l'année dernière, le ski de randonnée est également une alternative possible pour les sportifs.



«C'est une descente à l'heure pour le ski alpin afin d'avoir accès à différents tirages. Pour le ski de randonnée, ce qu'on demande aux skieurs c'est de fixer leur propre objectif. On ne souhaite pas imposer un nombre d'ascensions pour chaque personne puisque le but est de se dépasser pour les jeunes atteints de cancer.»



Rappelons que le Défi ski de Leucan de Bromont avait permis d'amasser 402 000 $ l'an passé. L'organisatrice de l'évènement espère maintenant que ce montant sera surpassé.



«Si on me pose la question, c'est sur que je veux toujours un peu plus haut. On veut toujours aller plus haut pour nos petites coccinelles d'amour et c'est sûr que je voudrais dépasser le montant de l'année dernière», a-t-elle avoué.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région de l’Estrie, consultez Noovo Info