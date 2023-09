Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l’Estrie (CALACS) s'est vu octroyer une aide financière de 217 000 $ par le gouvernement provincial.

Cette enveloppe a pour but de soutenir le déploiement d'initiatives visant à sensibiliser les élèves du secondaire au caractère inacceptable de la violence sexuelle.

Un programme qui comprend six ateliers destinés aux jeunes sera déployé, avec une formation d’une journée pour le personnel scolaire et des capsules vidéo pour les parents.

Un total de six thématiques seront abordées à ces apprentissages, dont le consentement sexuel, la culture de l'hypersexualisation, l'exploitation sexuelle et le pouvoir d'agir des jeunes dans différents contextes d'agressions.

«Ces sommes permettront au CALACS de faire concrètement une différence auprès des élèves du secondaire afin d’outiller les jeunes à prévenir et réduire la violence sexuelle en Estrie. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté gouvernementale de lutter avec force contre les violences sexuelles et conjugales», a affirmé le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.



