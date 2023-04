La toute nouvelle piscine du Cégep de Sherbrooke a été inaugurée mardi matin. Ce chantier qui s'est échelonné sur plus d'un an a nécessité des investissements de 5,6 M$.

Québec a investi 2,2 M$ tandis que la Ville de Sherbrooke a contribué à la hauteur de 1,1 M$ dans ce projet.



L'infrastructure comprend un bassin de 25 mètres, six couloirs de nage et une nouvelle fenestration notamment. Celle-ci a également été modernisée afin de permettre aux équipes sportives du Cégep de pouvoir s'entrainer dans un «environnement moderne et agréable.» Tous les systèmes de ventilation et d'éclairage sont également écoénergétiques.



«Nous sommes très heureux que ces équipements dernier cri puissent profiter non seulement aux membres notre communauté collégiale, mais également à la population sherbrookoise», a affirmé le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné.

Rappelons que 80 % des activités aquatiques offertes au nouveau bassin aquatique du Centre de l'activité physique (CAP) seront destinées à la population sherbrookoise et des environs. Par exemple, elle pourra bénéficier de bains libres et de cours de natation destinés aux enfants.

«On parle souvent de l’importance de promouvoir l’activité physique chez nos jeunes. L’une des bonnes façons de faire cette promotion, c’est en ayant des installations sportives adéquates et facilement accessibles. C’est pourquoi je me réjouis de la réfection qui a été réalisée pour la piscine du Cégep de Sherbrooke», a affirmé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Les activités de la piscine reprennent officiellement ce mardi avec le début de la programmation du printemps.

