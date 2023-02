Le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est répertorié au 16e rang des meilleurs hôpitaux canadiens en recherche, selon le plus récent palmarès du groupe Research Infosource.

L'établissement de santé estrien gagne ainsi un rang dans ce classement, figurant autrefois à la 17e place. Notons que plus de 450 chercheuses et chercheurs en santé et services sociaux y travaillent.



De plus, Research Infosource positionne le CIUSSS de l'Estrie au 6e rang «des établissements de santé canadiens qui ont bonifié leurs investissements dans le secteur de la recherche.»

Cette reconnaissance souligne l’apport essentiel de la recherche qui permet d’offrir des soins et des services innovants pour le mieux-être de la population estrienne. Elle souligne du même coup la portée nationale et internationale de ces études.

«Grâce à cette synergie, les Estriennes et les Estriens ont accès à des soins et services de haut niveau sans avoir à quitter notre région.» -Stéphanie McMahon, directrice de la coordination de la mission universitaire (DCMU) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS peut compter sur quatre infrastructures de recherche, soit le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) et l’unité de recherche à l’Hôpital de Granby.

