Même si l'inflation galopante offre peu de marge de manoeuvre à la Ville de Sherbrooke, le conseil municipal a adopté son budget de fonctionnement en vue de la prochaine année.

Le budget représente 400 M$, en hausse de 27,8 M$ par rapport au dernier exercice.

Les Sherbrookois verront leur compte de taxes municipales augmenter de 3 % pour une maison unifamiliale moyenne. Ainsi, pour une maison unifamiliale à la valeur moyenne de 259 697$, la hausse sur le compte de taxes sera de 88$.

« Nous respectons ici notre promesse de prévisibilité. La hausse du compte de taxe résidentiel est de 3 %. C’était 3 % l’an passé et ce sera 3 % l’année prochaine », assure la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, qui ajoute que l'inflation spectaculaire n'a pas empêché la Ville d'atteindre son objectif fixé.

Afin de limiter la hausse de taxes, la Ville a dû diversifier ses sources de revenus.

Concrètement, la Ville créera une tranche supérieure pour les immeubles commerciaux et les bureaux, pour un revenu de 3 M$.

Il y aura également quelque 500 000$ pour des permis concernant les services d'aqueduc et d'égoûts, ainsi que l'urbanisme.

Sherbrooke misera aussi sur la hausse du prix de stationnement au centre-ville, sur des amendes reliés au stationnement et sur le droit d'accès aux données immobilières.

Par ailleurs, la Ville de Sherbrooke maintient sa contribution financière dans le financement d'initiatives visant à augmenter le nombre de logements sur le territoire. Quatre millions de dollars seront injectés dans cette initiative.

Au total, des ajustements de coûts en lien avec l'inflation des biens et services comme le déneigement, le carburant et les abrasifs s'élèvent à environ 6,8 M$.

« Entre 2021 et 2022, le prix d’achat de notre sel de déglaçage a augmenté de 56 %, le prix d’une auto-patrouille de police de 27 % et le coût de l’hypochlorite de sodium que nous utilisons pour l’eau potable a augmenté de 90 % », a fait remarquer la mairesse Beaudin.

Ailleurs en région

Les dépôts de budget à Magog, Coaticook et Bromont ont aussi eu lieu. Le taux de taxation des Magogois augmentera de 3,9 % l’an prochain, ce qui représente une hausse de 82 $ pour une maison d’une valeur moyenne.

À cela s'ajoutera une augmentation des services tarifiés établie à une vingtaine de dollars ou plus. Le budget de fonctionnement de 2023 à Magog totalise plus de 100 millions de dollars.

À Coaticook, les élus de la municipalité ont annoncé une hausse du taux de taxation de 3 %. Pour une maison évaluée à 250 000 $, par exemple, la hausse représente 56 $. Le budget total de la Ville de Coaticook pour l'année 2023 s'établit à 32,4 millions de dollars, ce qui représente 8 % de plus qu'en 2022.

Finalement, les résidents de Bromont débourseront moins qu'en 2022. Plutôt que d’avoir une augmentation de plus de 1 400$ de son compte de taxes, le propriétaire d’une résidence unifamiliale de valeur moyenne devra débourser 280$ de plus que l’an dernier. La Ville a fait plusieurs coupures dans son budget afin d'en arriver à ces tarifs.

Tous les indices de taxation ont été revus à la baisse. Celui des résidences, est passé de 0,76 $ par 100 $ d’évaluation à 0,56 $. Ça concerne également les immeubles de six logements et plus avec une baisse de 0.10 $ et les terrains vacants desservis qui a subi une baisse de 0,36 $. Le budget de Bromont en 2023 est évalué à 47 millions de dollars.

