La coroner Géhane Kamel a soumis, mercredi matin, son rapport d'enquête sur le décès de Riley Fairholm, survenu le 25 juillet 2018 à la suite d'une intervention policière au Lac-Brome. Dans celui-ci, elle réfute la thèse du suicide par policier interposé., qui lui a été présentée par certains témoins.

La coroner est d'avis que «s'il y avait eu une meilleure communication en amont, dès l'appel du 911, si les professionnels de la santé et du milieu scolaire avaient établi des ponts significatifs, si ses parents n'avaient pas été laissés seuls avec leur impuissance, le décès de M. Fairholm aurait peut-être été évité.»

Notons que cette enquête publique avait été ordonnée en mars 2021 par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary.



Rappel des faits

Avant le tir qui lui aura été fatal, l'adolescent âgé de 17 ans était agité aux moments faits. Le jeune homme en crise était également muni d'une arme à feu, mais qui s'est finalement avérée être un pistolet à air comprimé. Une information qui ne sera connu des policiers qu'après le tir.

Trois autopatrouilles et six policiers étaient présents sur les lieux, alors que Riley Fairholm avait été localisé par les policiers, lui qui se trouvait sur le chemin Knowlton près de la rue Victoria, une vingtaine de minutes après un appel qui a été fait au 911 à son sujet.

Les policiers tentent de communiquer avec lui pendant environ une minute et lui demandent de lâcher son arme de manière répétée. Riley n'obtempère pas et agite son arme dans tous les sens, entre autres en direction des policiers.

Les policiers sur place sortent leur arme. Un policier mire Riley, barricadé derrière son autopatrouille. Il fait feu une fois, atteignant Riley. Aucune manœuvre de réanimation ne sera effectuée par les policiers en attendant l'arrivée des ambulanciers.

Il est transporté à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, où son décès est constaté par un médecin. Ce dernier est décédé en raison d'une hémorragie secondaire au passage d'un projectile d'arme à feu.

Des policiers «mieux outillés»

La coroner a soumis ses recommandations notamment aux ministères de la Sécurité publique, de la Santé et des Services sociaux et de l'Éducation afin de permettre une meilleure communication entre le réseau scolaire et les différents acteurs du réseau de la santé.

Par ailleurs, selon elle, «les policiers ont agi comme cela leur a été enseigné à l'École nationale de police du Québec».

Elle recommande tout de même que ceux-ci soient mieux outillés notamment avec de «meilleures pratiques en matière de santé mentale» afin de faire face à ce genre de situation notamment en mettant en place «dans les meilleurs délais une formation annuelle pour tous les corps policiers pour être aptes à intervenir auprès des personnes en crise.»

Elle propose aussi de munir les autopatrouilles d'une trousse de premiers soins modernisées afin de permettre aux policiers d'agir plus rapidement et de façon immédiate selon les besoins.

