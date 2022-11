La Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) sera à la recherche d'un nouveau directeur général dans les prochains mois puisque celui qui occupe ce poste par intérim, Christian Bellehumeur, affirme avoir pris la décision de quitter son poste d'ici le 31 décembre prochain.

M. Bellehumeur affirme quitter ses fonctions pour des «raisons personnelles», lui qui est dans la chaise du directeur général depuis quelques mois, à la suite du départ de l'ancien DG Jean-François Ouellet, en mai dernier.



«C'est vraiment personnel, mais la transition va se faire tranquillement jusqu'à la fin décembre. J'étais là par intérim, donc de mon côté je n'avais pas l'intention nécessairement de faire ça à long terme. Il fallait qu'on fasse bouger les choses pour avoir un nouveau directeur», a-t-il affirmé.



Malgré son départ imminent, il souhaite tout de même demeurer impliqué au sein de l'organisation afin de mener à terme certains dossiers.



«Ce que je souhaite c'est de continuer de travailler de l'extérieur pour me concentrer davantage sur le projet de vols commerciaux, mais je quitterais les opérations courantes de l'établissement. C'est mon souhait, mais ça va dépendre de comment le tout sera organisé.»

Un autre défi

Pour la suite, le principal intéressé est demeuré vague quant à son prochain défi professionnel.



«Je ne pars pas les mains vides. Une personne m'a interpellé dès le départ. Je m'en vais travailler avec une personne qui me voulait depuis plusieurs années et j'ai finalement flanché. Mon poste va demeurer en gestion, mais je ne serai plus dans le domaine aéroportuaire.»



«D'avoir un DG qui va pouvoir se concentrer sur les opérations de l'aéroport et d'autres personnes qui vont se concentrer sur le vol, moi je pense que ça va être une formule gagnante. Ce n'est pas évident de développer ce projet-là à travers les opérations courantes puisqu'il y a plusieurs projets à l'aéroport», a-t-il ajouté.



Par ailleurs, la Ville de Sherbrooke confirme que M. Bellehumeur ne quitte pas en mauvais terme ou en raison d'un quelconque conflit.