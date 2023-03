Le parcours de la 13 édition du Grand Défi Pierre Lavoie a été dévoilé, ce mercredi. Du 8 au 11 juin prochain, plus de 1200 cyclistes relèveront le défi de parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée.

Ce rendez-vous sportif annuel sera d'ailleurs de passage en Estrie, au Centre national de cyclisme de Bromont, dans la nuit du 10 au 11 juin. Les cyclistes sont attendus vers 3h00 du matin à l'intérieur du Vélodrome Sylvan Adams. L'établissement recevra les participants lors de la dernière étape avant la conclusion du défi.

«C'est un peu un rêve qu'on avait, même quand on a commencé à construire le Centre national de cyclisme de Bromont. On se disait que ça pourrait être très intéressant d'amener le Grand Défi Pierre Lavoie ici à Bromont. On va avoir des animations à l'intérieur du bâtiment. On va les accueillir de belle façon», a expliqué le directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont, Nicolas Legault.

Ce dernier n'a toutefois pas précisé quelles seront les activités déployées lors de la venue des participants, mais assure que «plusieurs thématiques» qui représentent la Ville de Bromont seront mises de l'avant.

 

Encore cette année, les cyclistes débuteront leur périple au quai d'escale au Saguenay. Par ailleurs, pour une première fois dans l'histoire de l'évènement, c'est au parc de la Commune, à Varennes, aux abords du fleuve Saint-Laurent que le peloton cycliste franchira la ligne d'arrivée.

La Ville de Bromont lance d'ailleurs un appel aux bénévoles qui souhaitent participer à l'évènement. Vous pouvez postuler directement sur le site Web de la municipalité.

