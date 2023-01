Le syndicat des paramédics Estrie - CSN lance un signal d'alarme au CIUSSS de l'Estrie - CHUS quant au manque de véhicules ambulanciers pour desservir le grand Sherbrooke.

En effet, le manque de ressources pourrait mettre la sécurité de la population en péril, estime le président du syndicat, Samuel Côté.

Par voie de communiqué, M. Côté précise qu'avec le retrait de trois ambulances en octobre dernier sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, les délais d'intervention se sont allongés grandement.

De ce fait, une augmentation de la charge de travail a été constatée, ce qui met aussi de la pression sur les paramédics dans leurs tâches quotidiennes.

Afin de contrebalancer le manque d'effectifs à Sherbrooke, des ambulances des municipalités adjacentes, comme Magog et East Angus, sont demandées.

« Dans ce cas, les zones limitrophes sont alors appelées à intervenir sur le territoire sherbrookois, occasionnant des délais importants en situation d'urgence, en plus de laisser le secteur trop souvent dépourvu de véhicule ambulancier », explique le président du syndicat.

Les paramédics demandent donc au CIUSSS de l'Estrie-CHUS de ramener les trois ambulances retirées en octobre sur le territoire et d'y accorder les heures nécessaires pour desservir la population

« Considérant que les urgences de nos hôpitaux sont de plus en plus surchargées et que les délais afin que le patient puisse avoir un lit augmentent sans cesse, que des paramédics et leur patient peuvent attendre jusqu’à 5 heures afin que leur civière soit libérée et que nos équipes soient disponibles pour répondre aux appels d'urgence, nous demandons le retour des 3 véhicules ambulanciers et leur maintien de façon permanente », soutient Samuel Côté.

La situation dans les urgences de l'Estrie inquiète également le syndicat. Ce problème vient s'ajouter, selon lui, au manque de main-d'oeuvre et d'ambulances proposées par le CIUSSS.

En date de jeudi matin, le taux d'occupation des urgences estriennes était de 103%. Ce nombre est supérieur à 100% au cours des 10 derniers jours, selon Index Santé.

