Le produit phare de la Fromagerie Nouvelle France (FNF), le fromage Zacharie Cloutier, a été couronné le meilleur au Québec dans le cadre du concours Sélection Caseus qui s'est déroulé le 2 novembre dernier.

En plus de celui-ci fait à base de lait de brebis à croûte lavée, mixte ou naturelle, un deuxième fromage de la Fromagerie Nouvelle France a récolté les grands honneurs : le Grillou Nature dans la catégorie «Fromage à griller».



Au total, le concours des fromages du Québec, édition 2022, a reçu en nomination plus de 200 fromages provenant des quatre coins du Québec, répartis en 22 catégories. Cette année, la Fromagerie Nouvelle France qui est située à Racine, en Estrie, avait soumis cinq de ses produits dans quatre catégories.



«Nous avions gagné ce même titre en 2011 et en 2014. Le gagner à nouveau en 2022 signifie énormément pour nous. Cela permet de consolider davantage le lait de brebis au Québec. C’est totalement inattendu, une réelle surprise. Je ne m’y attendais pas du tout», a affirmé la co-propriétaire de l’entreprise, Marie-Chantal Houde.



Elle tient d’ailleurs à partager les honneurs : «Tout le mérite va aux producteurs et à l’équipe de la fromagerie. Sans les producteurs, pas de lait. Pas de lait, pas de fromage. La constance de la qualité du lait de brebis est, en toute honnêteté, leur plus grand secret. Il existe seulement 25 producteurs de lait de brebis au Québec, nous leurs devons une fière chandelle. C’est toute cette industrie qui doit en être à l’avant plan», a-t-elle ajouté.

«Belle reconnaissance»

Ce prestigieux prix arrive à point, un an après les débuts de la fromagerie dans ses nouvelles installations de Racine.

«C’est un très beau cadeau, une belle reconnaissance qui revient à toute notre équipe. Douze ans après la mise en marché du Zacharie Cloutier, d’être encore finaliste et de gagner, c’est la preuve que nous avons maintenu la qualité et la constance de nos produits et de nos processus de fabrication. Nous ne prenons rien pour acquis. L’objectif quotidien de toute l’équipe est de faire de bons fromages, les meilleurs fromages au Québec et nous avons réussi, une fois de plus. Cela nous rend très heureux», a conclu Mme Houde.

Depuis sa création en 2010, la FNF s’est distinguée sur la scène québécoise, canadienne et nord-américaine, en remportant plus de 50 prix prestigieux au Québec et en Amérique du Nord.

