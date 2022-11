Le nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, était de passage à Sherbrooke, mardi, afin de visiter deux écoles de la région.

Dans une publication sur Twitter, monsieur Drainville a indiqué avoir passé la journée dans deux écoles publiques, une primaire et une secondaire, pour échanger à coeur ouvert avec les enseignants et l'équipe école.

Aujourd'hui j'ai passé la journée dans 2 écoles publiques de Sherbrooke: primaire et secondaire. Je vais dans les classes. J’ai eu des échanges à cœur ouvert avec les enseignant(e)s et toute l'équipe école.



Je suis conscient des défis et je veux qu’on relève ça ensemble! 😊💪. pic.twitter.com/qyy1qCWWvq