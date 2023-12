La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) autorise la semi-liberté du père de la fillette martyre de Granby.

Il devra toutefois se soumettre à de nombreuses conditions notamment de n’avoir absolument aucun contact direct ou indirect avec la famille de la victime et de leurs proches. Il devra aussi signaler toute relation – sexuelle et non sexuelle – avec des femmes.

Il doit s’abstenir de se trouver dans certaines régions qui ne peuvent pas être divulguées pour protéger l’identité de la famille de la victime en plus de se soumettre à un suivi psychologique.

Il lui est aussi interdit d’être seul en présence d’un enfant de moins de 16 ans.

Cette décision survient un peu moins d’une semaine après son audience devant la CLCC. C’était la deuxième tentative du père auprès de la commission, qui lui avait refusé sa semi-liberté au printemps dernier.

L'homme a porté la décision en appel, ce qui lui avait également été refusé pour une seconde fois en septembre dernier.

Ces développements surviennent deux ans après qu’il a été condamné à quatre ans de pénitencier. L’homme de 34 ans avait plaidé coupable en décembre 2021 à une accusation de séquestration. Sa fille de 7 ans est morte en avril 2019 de suffocation après avoir été enduite de ruban adhésif. Son identité est protégée par un interdit de publication.

La belle-mère de la fillette, qui a été reconnue coupable de séquestration et de meurtre non prémédité, a écopé d’une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Le père a reconnu la dépendance affective qu’il avait envers cette femme, notamment parce qu’il se sentait «redevable d’elle» – d’où les conditions sévères imposées au père dans sa semi-liberté.

«Encore beaucoup de travail à faire»

Lors de l'audience du 30 novembre dernier, la grand-mère paternelle de la fillette, soit la mère du détenu, avait pourtant demandé aux commissaires de refuser sa demande. Selon elle, «il lui reste encore beaucoup de travail à faire.»

Les comportements de son fils ne changeront jamais, avait-t-elle lu devant la CLCC en audience.

«Rien n’est jamais de sa faute, c’est toujours de la faute des autres. C’est immoral de faire ça à une enfant. Il a été un monstre», avait-t-elle relaté.

«C’est la honte de penser que notre fils a pu agir aussi vilement avec sa fille. On ne sait pas comment il agira en sortant… Il est imprévisible.» - La grand-mère paternelle de la fillette martyre de Granby

La dame a d’ailleurs mentionné que la sécurité et la santé mentale d’elle-même et de la mère de la fillette seraient en péril si son fils était libéré. «Déjà, sa peine a été réduite, le minimum serait qu’il fasse son temps.»

L’agente du Service correctionnel du Canada (SCC) représentant l’homme ne souhaitait pas qu’il obtienne une liberté totale.

L'agente a affirmé en audience devant la CLCC que le délinquant était toujours en suivi psychologique depuis sa détention et qu’il suit de manière assidue son programme de réhabilitation.

Il reconnaît avoir des lacunes dans ses aptitudes parentales, qu’il a une faible estime et confiance en soi, et qu’il a une certaine immaturité au plan affectif.

Selon elle, il reconnaît avoir mis en péril la sécurité de son enfant en la laissant seule avec sa conjointe de l’époque, et que ses capacités parentales étaient lacunaires à cette période. Le père de la fillette souhaiterait reprendre sa vie en main.

En audience, il a expliqué aux commissaires qu’il reconnaît ses erreurs, et que son temps en pénitencier lui a permis de constater qu’il avait de sérieux problèmes à l’époque, ce qui a ultimement mené au décès de sa fille.

Avec de l'information d'Émile Bérubé-Lupien et de Julien Denis pour Noovo Info.