La mise en service du projet de vélos libre-service à Sherbrooke devra attendre, alors que son déploiement est maintenant reporté à 2024.



Cette initiative était initialement prévue à l'été 2023, mais la Ville de Sherbrooke a pris cette décision en raison d'«enjeux encourus avec le fournisseur» ce qui a mené à la résiliation du contrat par la STS.

Rappelons qu'en octobre 2022, la Société de transport de Sherbrooke (STS) avait octroyé un contrat de plus de 2,2 M$ pour une commande de 250 vélos libre-service, dont 75 % de ceux-ci étaient électriques.



«Nos citoyens et citoyennes ont des besoins très clairs en mobilité active et ce projet demeure une priorité pour nous. Nous aurions souhaité un déploiement dès cet été, néanmoins nos équipes auront plus de temps pour le bonifier et possiblement en faire un plus grand succès. Nous allons accompagner la STS pour la suite des choses», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Les coûts liés à ce projet sont financés en partie par le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec à la hauteur de 1,1 M$ et le partenariat formé entre la Ville de Sherbrooke et la STS.

La Ville affirme qu'un nouvel appel d’offres sera relancé dans les prochains mois.



