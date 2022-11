Le Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS) met en place un registre des caméras de surveillance, une ressource supplémentaire qui s’ajoute à son coffre à outils en matière d’enquête.

Le SPS invite ainsi les citoyens et citoyennes ainsi que les industries, commerces et institutions de la ville de Sherbrooke disposant de systèmes de surveillance qui enregistrent et conservent les images prises à l’extérieur à s’inscrire au registre.

Advenant qu’un incident se produise dans le périmètre d'une caméra de surveillance inscrite au registre, le SPS pourrait communiquer avec la personne propriétaire afin d'obtenir les images captées.



Les images recueillies après avoir obtenu le consentement de la personne propriétaire seront strictement réservées à l’usage du SPS alors qu'aucun service de la Ville de Sherbrooke n’aura accès à celui-ci.

Inscription gratuite

L'inscription à celui-ci est sur une base volontaire et gratuite. Il est également possible de se désinscrire du registre à tout moment.

Une mise à jour annuelle sera effectuée annuellement par le SPS qui emboite le pas alors que cet outil existe déjà à Longueuil et à Trois-Rivières.

«Des événements malheureux sont advenus et on a entendu les craintes de nos citoyens et citoyennes. Le SPS et la Ville ont unis leurs efforts et continuent de le faire pour assurer la sécurité au centre-ville; le registre annoncé est l’une de ces mesures. Je me réjouis également que le SPS sollicite les comités de surveillance de quartier dans le cadre de ce projet, contribuant ainsi au renforcement des liens dans nos communautés et au rehaussement de la sécurité du voisinage», a affirmé Catherine Boileau, présidente de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Sherbrooke.

Vous pouvez vous inscrire à ce registre au sherbrooke.ca/camera-surveillance.

