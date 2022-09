Le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l'aide des citoyens afin d'identifier deux suspects qui auraient effectué un vol à l'étalage au magasin Simons, situé à l'intérieur du centre commercial Carrefour de l'Estrie.

Le SPS précise que les faits sont survenus le jeudi 1er septembre dernier, alors que les deux individus auraient dissimulé des morceaux de linge dans un sac à main. C'est l'homme qui choisissait les vêtements avant que les remettre à la femme.

Le vol s'élève à 600$ selon les policiers.

Le corps policier recherche donc un homme âgé d'environ 30-35 ans et une femme d'environ 45 ans.

Au moment des faits, l'homme aux cheveux courts portait un manteau bleu avec une ligne blanche, un pantacourt noir et des espadrilles blanches.

Quant à la femme, elle aurait les cheveux longs et portait un foulard noir et blanc au cou, un chandail jaune ainsi qu'un pantalon gris et des sandales noires.

Toute information permettant d'identifier les deux présumés voleurs peut être transmise au Service de police de Sherbrooke.

