Le stationnement Webster situé au centre-ville de Sherbrooke sera finalement démoli en 2023.

Le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a opté pour sa déconstruction à la suite d'une analyse des deux options qui étaient sur la table, soit la prolongation de la durée de vie puis la démolition en 2026 ou la déconstruction immédiate de la structure.

L'option choisit par Sherbrooke représente un coût d'un peu plus de 2 M$.

Si le conseil avait préféré l'autre option, le coût aurait été de 565 000$ pour conserver le stationnement. Il n'y avait toutefois aucune garantie qu'il soit sécuritaire par la suite.

La démolition pourrait s'amorcer à la fin de l'été pour se terminer en 2024.

La Ville a confirmé qu'elle installerait un stationnement temporaire, sur le site de l'ancien stationnement, en attendant de déterminer le projet qui y prendra place a long terme.

Afin de réaliser ses travaux, un budget d'un million de dollars avait été débloqué. Un montant de 1,25 M$ supplémentaire sera ajouté.

Multiples enjeux

Construit en 1959, le stationnement Webster était rendu, en 2022, à la fin de sa vie utile. Ce constat a été fait à la suite d'enjeux majeurs de sécurité qui ont été décelés après l'inspection ayant mené à la fermeture le 23 septembre dernier.

«La Commission profitera de ces travaux afin d'accélérer la réflexion sur la gestion des stationnements et de redéfinir la place de la mobiité durable au centre-ville. Nous avons l'occasion de construire avec les citoyennes et citoyens un projet structurant qui correspondra rééllement aux besoins actuels de la population», a indiqué la présidente de la Commission de l'envrionnement et de la mobilité durable, Joanie Bellerose.

Liste des enjeux :

Deux escaliers présentent des barres d'armature sectionnées à plusieurs endroits, ce qui affecte de façon très importante la capacité structurale de ceux-ci;

La rampe d'accès au 1er étage présente des barres d'armature sectionnés, ce qui affecte le comportement de façon très importante;

Sept colonnes du premier étage présentent de l'éclatement du béton exposant l'armature déjà corrodée, affectant ainsi le comportement de façon appréciable et laissant également place à un fort risque de dégradation prématurée d'un élément principal;

Une colonne d'accier du troisième étage présente de la perte de section jusqu'à 60 % à la base affectant de façon importante sa capacité;

Plusieurs chasse-roues présentent de l'éclatement et de la désagrégation très importante, ce qui fait en sorte que des barres d'armature se retrouvent en saillie;

Plusieurs éléments présentent des portions de béton lâche et représentent un risque de chute de fragments de béton sur les véhicules ou les piétons et piétonnes.

«Le stationnement Webster a atteint sa fin de vie utile et je vois sa deconstruction comme un passage oblige vers un grand projet que nous lèguerons aux générations futures. Cet emplacement vaut de l'or pour le developpement économique de notre centre-ville et nous devons imaginer dès maintenant, avec notre population, ce qu'il deviendra», a soutenu la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

