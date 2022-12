Le statut bilingue de l'arrondissement de Lennoxville, à Sherbrooke, est maintenu.

La Ville de Sherbrooke a obtenu un avis de l’Office québécois de la langue française (OQLF), le 12 décembre dernier, l'informant que Lennoxville ne remplit plus les conditions pour maintenir son statut linguistique bilingue en vertu des données du recensement de 2021.



Ces données indiquent que 44,5 % des résidents et résidentes de l’arrondissement ont déclaré avoir l’anglais comme langue maternelle alors que le statut de bilinguisme est accordé lorsque plus de la moitié des résidents et résidentes sont de langue maternelle anglaise.



Cette reconnaissance peut toutefois être maintenue si la municipalité adopte une résolution à cette fin dans les 120 jours, qui suivent la publication de l’avis de l’OQLF. Les élus de Lennoxville auront donc jusqu'au 10 avril prochain pour le faire.

Volonté commune

Pour la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, il est « important » que l'arrondissement de Lennoxville puisse conserver son statut bilingue.



«Je m’y suis engagée dans le passé et je vais respecter mon engagement. La cohabitation des différentes cultures est un atout majeur pour notre ville et nous devons protéger cette diversité et ce droit pour nos concitoyennes et concitoyens anglophones», a-t-elle affirmé.



Pour Claude Charron, conseiller municipal du district de Lennoxville, conserver le statut bilingue de l’arrondissement a également toujours été une priorité.



«Conserver le statut bilingue de notre arrondissement à Lennoxville est toujours une priorité pour moi, le caractère culturel, social, éducationnel et communautaire de notre arrondissement en dépend. La cohabitation historique de nos communautés sont exceptionnellement riches. Ayant reçu cet avis, nous nous engageons dès aujourd’hui dans le processus pour maintenir notre statut pour le bien de la communauté de notre arrondissement et aussi de la Ville de Sherbrooke», a-t-il avoué.

Ce dossier sera d'ailleurs présenté lors de la prochaine résolution du conseil d'arrondissement de Lennoxville qui se tiendra le 31 janvier prochain.



De son côté, la Ville de Sherbrooke compte adopter une résolution lors de la séance du 7 février 2023.