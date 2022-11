Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) reprend du service afin d'offrir des spectacles gratuits dans différentes communautés du Canada et des États-Unis. Celui-ci est d'ailleurs de passage en Estrie jeudi, soit une première dans la région.

«Lorsque le train arrive, la scène à l'intérieur de celui-ci descend et on offre un spectacle de 30 minutes avec les deux artistes qu'on a à bord avec nous. Par la suite, on remercie la foule, la scène remonte et on poursuit notre périple vers une autre destination. Cette tournée existe depuis 1999, il s'agit donc de la 24e année, mais c'est la première fois en Estrie», a d'abord affirmé la responsable des communications du Canadien Pacifique, Stacy Patenaude.



De passage à Lac-Mégantic sur les coups de midi, le Train des Fêtes poursuit présentement sa route vers à Sherbrooke, alors qu'il est attendu vers 17h. Un autre arrêt est prévu en Estrie, soit à Farnham vers 21 h.



«On n'a pas été mesure d'amener le Train des Fêtes dans les deux dernières années en raison de la pandémie. C'est la toute première fois depuis l'acquisition qu'on peut y participer en présentiel. C'est sûr qu'on avait très hâte de faire découvrir à l'Estrie la magie du Train des Fêtes. Il y a beaucoup d'effervescence et on la sent également de notre côté», a-t-elle ajouté.



Donnez au suivant



Le Train des Fêtes possède 14 wagons, tous illuminés. Il est donc quasiment impossible de le manquer.



«Le train est décoré, donc quand il passe sur le réseau on le voit très bien. C'est toujours très excitant de voir les gens sortir de leur domicile pour le prendre en photo ou en vidéo», a mentionné Mme Patenaude.



En plus d'offrir des spectacles à la population, le Canadien Pacifique rappelle que cette tournée a une signification bien particulière, d'autant plus avec la période des Fêtes qui arrive à grands pas.



«En plus d'amener des concerts dans les communautés, on utilise la tournée du Train des Fêtes pour également augmenter la sensibilité à l'insécurité alimentaire. Donc, avec celle-ci, on remet un chèque aux banques alimentaires locales. On demande également aux participants d'apporter des denrées alimentaires qu'on remet par la suite à celles-ci», a conclu la responsable aux communications.

