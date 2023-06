La Ville de Sherbrooke aura de la belle visite dans les prochaines semaines, alors que le gagnant du Trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial, Justin Robidas, sera de passage au Complexe sportif Thibault GM, le 3 juillet prochain.

Il sera d'ailleurs possible pour les amateurs de hockey d'admirer ces deux trophées, véritables emblèmes du hockey junior québécois et canadien, de plus près.

À lire également: Pascal Rhéaume dirigera les Lions, Marc-André Bergeron quitte l'organisation

Pour celui qui a fait son hockey de développement dans la structure des Harfangs de l’école secondaire du Triolet et les Cantonniers de Magog, au niveau M18 AAA, il était important pour lui de redonner à la communauté.



«Je veux partager ces trophées avec tous ceux et celles qui m’ont encouragé et appuyé au fil des ans. Il y a beaucoup de vous dans ces trophées et j’invite tous les amateurs de hockey à venir me rencontrer le lundi 3 juillet», a affirmé celui qui a porté le chandail des Remparts de Québec lors de ces deux conquêtes.

L’activité se déroulera à l’extérieur ou en haut des estrades de la glace Cadillac, selon les conditions météorologiques, de 15h30 à 17h00.

Rappelons que le principal intéressé poursuivra sa carrière chez les professionnels l'an prochain, lui qui a signé une entente de trois ans avec les Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pour les plus récentes nouvelles de l'Estrie, consultez le Noovo.Info.