Le vote par anticipation a connu un véritable succès en Estrie, alors que presque toutes les circonscriptions ont surpassé la moyenne québécoise.

En moyenne pour les sept circonscriptions régionales, 25,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote dimanche et lundi.

Selon les données recueillies par Élections Québec, les circonscriptions de Sherbrooke et de Saint-François ont obtenu les meilleurs pourcentages avec respectivement 27,64% et 27,63%. Il s'agit de deux endroits où la lutte entre la Coalition Avenir Québec et Québec Solidaire s'annonce extrêmement serrée.

La seule circonscription estrienne qui se retrouve sous la moyenne québécoise est celle de Mégantic. Le pourcentage s'élève à 20,10% pour cette dernière.

Pour l'ensemble de la province, la participation est de 22,92%, pour un total de 1 444 809 électeurs québécois qui ont voté par anticipation.

Taux de participation par circonscription en Estrie :

Sherbrooke : 27,64%

Richmond : 26,33%

Saint-François : 27,63%

Orford : 24,41%

Granby : 26,50%

Brome-Missisquoi : 24,13%

Mégantic : 20,10%

