Près de 100 personnes âgées devront se trouver un nouvel endroit où rester à Sherbrooke, alors que leur résidence privée pour âinés (RPA) doit mettre la clé sous la porte.

Le Domaine Fleurimont ferme définitivement ses portes en raison de la hausse des coûts d'opération de l'établissement. Les 97 résidents ont été informés de la situation lundi après-midi par l'administration.

La RPA donne jusqu'au 31 mai prochain aux résidents autonomes ou en légère perte d'autonomie pour déménager.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a été informé de la décision de la propriétaire de cesser les activités de la RPA. «Nous avons reçu un plan de cessation, conformément à la loi. Nous accompagnons et soutenons les résidents et les familles, en plus de l'exploitante, dans la transition», a indiqué Cynthia Lauzé, porte-parole du CIUSSS.

L'organisation offrira ainsi tout son soutien afin d'aider à relocaliser les personnes aînées d'ici le mois de mai. «Une évaluation des besoins de la clientèle est d'ailleurs en cours par les intervenants de notre établissement affectés à la RPA.»

Dans une situation de fermeture de RPA, le CIUSSS s'assure de la sécurité des résidents, mais également que les services d'assistance personnelle soient maintenus jusqu'à ce quelle soit fermée.

«Des rencontres ont lieu entre des représentants de notre établissement et l'exploitante de la RPA afin de la soutenir dans les enjeux qui se présentent. La sécurité et la qualité des soins et services qui y sont dispensés sont la priorité de tous», a conclu le CIUSSS par courriel.

Situé au 1875, rue King Est, le Domaine Fleurimont offre différents types d’appartements, selon les besoins des usagers, qui incluent plusieurs services et commodités. Le prix des logements se situe entre 1500$ et 2000$ par mois.

La résidence compte 150 unités, soit une centaine de logements, un hébergement et des appartements pour convalescents.