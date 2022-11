Dès le mois de décembre, les usagers de la Société de transport de Shebrooke (STS) pourront se procurer des cartes rechargeables pour leurs déplacements quotidiens.

Il sera désormais possible pour ceux-ci de recharger leur carte d'autobus en ligne, sans avoir à se déplacer dans un point de services.

«Cette initiative du service de transport en commun de Sherbrooke a été mise sur pied à la suite d'une volonté de son conseil d’administration d’entreprendre un virage technologique, dans le but de simplifier l’expérience des clients», a affirmé le président de la STS et conseiller municipal à Sherbrooke, Marc Denault.

Ce projet avait été promis par la STS il y a un an, mais celui-ci a été repoussé. En mai dernier, un projet pilote avait été lancé par l'organisation qui est qualifié de «positif» par M. Denault.

«C'est une étape importante d'un point de vue techonologique. On veut de plus en plus délaisser les transactions monétaires et on parle beaucoup de mobilité durable.. On veut rendre ça simple pour tout le monde. On souhaite que tous les citoyens puissent en profiter», a-t-il ajouté.

Portefeuille numérique

Le projet de la création d'un portefeuille numérique est toujours dans les plans de la STS et celui-ci sera disponible bientôt pour les autobus.

«Du côté technologique, il y a un certain délai. C'est un achat regroupé avec une Société de transport qui fait en sorte qu'on doit moduler selon les besoins et les spécifications de chacun. On voulait s'assurer que le téléchargement soit disponible pour nos partenaires», a-t-il mentionné.



Ce sytème de téléchargement pour la carte Vermeilleuse va permettre aux usagés de pouvoir mettre des fonds additionnels sur leur portefeuille électronique.

«C'est près de 30 000 détenteurs de la carte Vermeilleuse qui vont avoir accès au téléchargement, donc c'est quand même une clientèle intéressante pour la Société de transport. À Sherbrooke on essaie d'être innovateur et on se démarque parmi les Sociétés de transport au point de vue d'achanladage entre 102 et 106 % de notre achalandage post-pandémie», a-t-il conclu.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région de l’Estrie, consultez Noovo Info.