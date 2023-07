Les Cowboys Fringants ont annulé leur performance prévue vendredi à la Fête du Lac des Nations, qui se déroule jusqu'au 23 juillet à Sherbrooke. Ils seront remplacés par le groupe Simple Plan.

On explique que l'annulation est due aux traitements que le chanteur Karl Tremblay doit recevoir cette semaine. «Il lui sera impossible de monter sur scène cette semaine», explique-t-on dans un communiqué. «Le groupe promet de se reprendre dès que la situation le permettra».

«Nous sommes de tout cœur avec Karl, sa famille et tous les membres de l’entourage des Cowboys et leur envoyons tous nos meilleurs vœux de santé et de rétablissement. Nous espérons les revoir sur scène le plus rapidement possible», ont dit les membres de Simple Plan.

Les rockeurs ont affirmé avoir accepté «avec humilité et respect» de remplacer les Cowboys pour la soirée de vendredi. «On ne peut pas "remplacer" un band comme les Cowboys, mais nous allons faire du mieux qu’on peut pour offrir à tout le monde une belle soirée».

Les Cowboys ont foulé la scène du Festival d’été de Québec, lundi, avec une prestation haute en émotions sur les plaines d’Abraham devant une foule de plus de 90 000 personnes.

Plus tôt cet été, le groupe a été forcé d’annuler un spectacle en raison des traitements que Karl Tremblay doit recevoir pour traiter un cancer de la prostate.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix et de Seb Lozon pour Noovo Info