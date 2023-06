La procédure d’expropriation des propriétés en vue de poursuivre avec le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic est finalement confirmée.

C’est ce qu’a affirmé la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC), Helena Jaczek.

«Après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêtrice, la ministre a décidé de continuer de la procédure d’expropriation», peut-on lire dans un courriel transmis à Noovo Info par le directeur régional pour SPAC, Nicholas Chan.

Le processus d’expropriation a débuté le 13 février 2023 et devait se terminer dans un délai de 10 jours, soit le 16 juin. Un avis de confirmation de l’intention d’exproprier a été publié le 14 juin au Registre foncier du Québec.

Voyez le récapitulatif de Guillaume Cotnoir-Lacroix dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Le gouvernement du Canada prendra possession des parcelles de terrain nécessaire à la réalisation de la voie de contournement le 1er août. SPAC ont informé les propriétaires touchés par cette mesure.

«Les propriétaires recevront des offres d'indemnité pour leurs biens expropriés d'ici le 1 août 2023», évoque le communiqué diffusé par Transports Canada.

«Dans le cadre du processus légal d'expropriation, on communique avec les propriétaires. C'est pour cela qu'on les a informés aujourd'hui et on va continuer de discuter avec eux», a fait savoir François Bernier, directeur régional pour SPAC, mercredi soir.

Le ministère y indique également que le gouvernement du Canada a «tenté de s'entendre avec l'entièreté des propriétaires touchés» avant d'entamer le processus d'expropriation.

«Toutefois, pour diverses raisons, le gouvernement du Canada n'a pas été en mesure de signer des actes de vente avec tous les propriétaires», indique Transports Canada, en précisant que la période de négociation avec les propriétaires a été prolongée trois fois, d'octobre 2021 à janvier 2023.

«L'annonce d'aujourd'hui a été mûrement réfléchie. Nous comprenons que celle-ci puisse être difficile pour certains, mais elle est essentielle à la réalisation de ce projet qui permettra de sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Nous accompagnerons les propriétaires touchés par l'annonce d'expropriation tout au long du processus», affirme le ministre Alghabra dans le même communiqué.

À la suite de la nouvelle, les maires de la région ont également réagi et tenté de rassurer les citoyens.

«C'est désolant à voir, mais c'est un processus légal qui se poursuit. C'est sûr qu'il y a d'autres recours que les propriétaires peuvent faire», a ajouté le maire de Nantes, Daniel Gendron en entrevue mercredi soir. -Daniel Gendron, le maire de Nantes

«On a demandé que le bureau physique local rouvre pour que les citoyens qui veulent rencontrer de personne en personne l'équipe de SPAC puissent le faire. C'est pour humaniser un peu plus le processus» a indiqué Julie Morin, la mairesse du Lac-Mégantic en entrevue mercredi soir.

Des résidents préoccupés

La construction de la voie de contournement de 12,5 kilomètres fait l’objet de plusieurs préoccupations.

«Selon Transport Canada, tout est parfait et tout va bien. Il n'y aura pas de problème. S'il y a des problèmes, on va tout régler. Mais on ne peut pas faire confiance à ces gens-là parce qu'on pose des questions depuis 5 ans auxquelles on n'a toujours pas de réponse», a lancé Sylvain Côté qui va se faire retirer une partie de ses terres.

«Ça cache quelque chose. On n'a même pas eu d'offres encore. Ils viennent nous saisir», a lâché Yolande Boulanger, une autre citoyenne expropriée en entrevue.

Les représentants de Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) et de la Fédération de l’UPA-Estrie disent avoir reçu cette décision du gouvernement fédéral «avec stupéfaction».

Ils avancent que le gouvernement va de l’avant avec le projet «sans tenir compte des nombreux arguments exposés lors des audiences publiques».

«La partie qui sera expropriée chez nous est tout le milieu humide».Si on assèche le milieu humide au bas de notre terre, qu'est-ce qu'il va arriver?» -Sylvain Côté, un citoyen exproprié

Ces organisations disent également être en train d’évaluer leurs options en collaboration avec les avocats au dossier, ainsi que les citoyens des municipalités touchées. Initialement, 43 propriétaires, dont les lots sont dans les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac, en Estrie, étaient concernés par le processus d'acquisition.

Le maire de Frontenac, Gaby Gendron, compte également rencontrer son conseil pour décider s'ils vont entamer des démarches judiciaires.

«On pose des questions et on n'a pas de réponses. C'est toujours "on va vous revenir avec les réponses". La première phrase que j'ai dit lors de la réunion [...] était que "c'est irrespectueux qu'ils viennent nous annoncer cette nouvelle par téléphone"», a renchéri M. Gendron en entrevue avec Noovo Info.

En mars, les SPAC indiquaient avoir reçu 1493 avis d'opposition au processus d'expropriation.

La Coalition des victimes collatérales plaide que le projet est loin de l'acceptabilité sociale, alors que des résidents ont exprimé leur opposition, notamment lors du référendum tenu à Frontenac en février. Le non a obtenu 92,5 % à la question «Approuvez-vous le projet de la nouvelle voie de contournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac?».

Plusieurs personnes appuient néanmoins le projet de voie de contournement pour des questions de sécurité ferroviaire. Le nouveau tracé éviterait le centre-ville de Lac-Mégantic, qui a été dévasté lors de la catastrophe ferroviaire du 6 juillet 2013 qui a fait 47 morts. Des activités sont d'ailleurs prévues pour la commémoration des 10 ans de la tragédie.

Avec des informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix, Noovo Info, et de la Presse canadienne.