Les feux d’artifice de la Fête du Lac des Nations sèment la controverse au sein de la population.

Malgré les avertissements de smog dans la région, le comité organisateur de l'événement a décidé d'aller de l'avant et de maintenir les spectacles pyrotechniques.

«En pleine période de crise climatique, ce n’est jamais un bon timing pour faire des feux d’artifice. On voit de manière très éloquente les effets de la crise climatique et donc, on espère que ça a un impact sur les décisions que vont prendre les différents décideurs par rapport, comme par exemple, à des éléments moins écoresponsables lors d’un événement», a expliqué la collaboratrice d’actualité, Véronique Vigneault au bulletin Noovo Le Fil Estrie.

Mais, plusieurs citoyens dénoncent la pollution des feux d'artifice notamment en pleine période de smog. Et, pourtant les feux auront lieu comme prévu.

«Il y a moyen de s’amuser et d’organiser des événements afin de promouvoir la culture et de faire en sorte que les gens s’amusent autrement» -Véronique Vigneault, collaboratrice d’actualité pour Noovo Info

Or, les différents commanditaires, incluant la Ville de Sherbrooke et Loto-Québec, pourraient «avoir leur mot à dire» sur ce type de décision.

«La Ville de Sherbrooke finance et encadre cet événement-là. [...] Il y a beaucoup de gens dans la ligne qui pourraient avoir leur mot à dire et décider "on n’embarque pas" ou "on met des règles". Plusieurs bailleurs de fonds exigent maintenant des événements qui soient écoresponsables, qu’ils mettent en place des gestes. […] Il y a des éléments comme les feux qui ont un impact sur l’environnement, l’écosystème et sur la qualité de l’air», a souligné Mme Vigneault sur nos ondes.

Voyez l'entrevue complète au bulletin Noovo Le Fil Estrie dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Texte rédigé par Audrey Bonaque pour Noovo Info.