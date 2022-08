Bonne nouvelle pour les parents, alors que le transport scolaire sera offert à Sherbrooke pour la rentrée des élèves qui s'amorce ce lundi.

Même si aucune entente n'est conclue pour le moment, le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Sylvain Racette, salue la volonté des deux parties d'offrir une rentrée normale pour les élèves.



«Ça illustre bien l'intérêt de tout le monde de faire une rentrée scolaire normale pour nos élèves. Nous avions besoin de plus de temps, les transporteurs avaient besoin de plus de temps aussi pour prendre connaissance des ententes et voir ce que cela impliquait», explique-t-il.

La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge soulignait qu'une entente de principe avait été signée entre Québec et la Fédération des transporteurs par autobus. Or, cette dernière a été refusée par la Fédération. Les centres de services scolaire avaient donc prévenus les parents de la situation, les invitant à avoir un plan B pour le transport de leurs enfants.

Les négociations doivent se poursuivre jusqu'au 23 septembre entre le CSSRS et les différents transporteurs.

Rappelons que du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons et du Centre de services scolaire des Sommets, une entente provisoire a été conclue.

