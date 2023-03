Les passagers d'Uber basés à Sherbrooke seraient les meilleurs au Canada, selon l'entreprise.

Celle-ci a placé les Sherbrookois au sommet de sa liste, devant Trois-Rivières et Red Deer, en Alberta.

Winnipeg au Manitoba et Halifax en Nouvelle-Écosse complètent le Top 5 de la compagnie.

L'entreprise Uber s'est basée sur plusieurs critères qui forment les notes données aux occupants par les chauffeurs afin d'établir son classement.

