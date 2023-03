Les opposants à la vente du camping municipal Watopeka et d'une partie du parc patrimonial historique de la Poudrière de Windsor, en Estrie, sont de plus en plus nombreux.

Dimanche après-midi, ils étaient d'ailleurs plus de 300 à manifester sur le terrain du camping pour demander à nouveau au conseil municipal de Windsor de ne pas vendre ce terrain à des intérêts privés.



Plusieurs ont souhaité prendre la parole pour rappeler au conseil municipal de Windsor que la vente du camping allait à l'encontre de la volonté citoyenne.

«On a présenté un projet à la Ville de Windsor, mais celui-ci ne va pas dans le sens des intérêts de la population. La vente à des intérêts privés viendrait dénaturer l'endroit et ça fermerait aussi l'accès gratuit du site à la population de Windsor. C'est un site auquel les gens sont attachés. Quand on parle de patrimoine, c'est exactement ce que cela représente», estime Luc Massé qui était sur place dimanche.

Citoyens au rendez-vous

Pour Daniel Bisson, la réponse des citoyens vis-à-vis le projet est unanime. Le camping ne doit pas être vendu à des intérêts privés.

Il doit plutôt rester sous gestion de la municipalité de Windsor comme c'est le cas présentement

«La réponse est excellence. Les gens viennent nous appuyer et dire au conseil municipal qu'il est insensé de vendre le parc. En janvier, on m'a dit qu'il n'y avait pas de mobilisation contre le projet. Ce n'est pas ce que je constate», soutient M. Bisson.

Rappelons que l'objectif des promoteurs est de mettre en place un camping de 150 places afin qu'il devienne un attrait touristique important non seulement à Windsor, mais dans l'ensemble de l'Estrie.

Les discussions concernant le projet ne sont toutefois pas terminées.

Windsor doit rencontrer les représentants de l'usine Domtar qui auront leur mot à dire sur la vente possible du terrain.

L'entreprise avait remis le terrain à la Ville de Windsor pourvu qu'il demeure à vocation récréotouristique et communautaire.

