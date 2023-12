Les activités des stations de ski de l'Estrie sont suspendues pour une deuxième journée en raison des fortes pluies reçues lors des 24 dernières heures. Plus de 30 millimètres de pluie étaient attendus dans la région.

Le Mont Owl's Head a annoncé sur sa page Facebook que la montagne demeurera fermée mardi le 19 décembre «afin de pouvoir effectuer les travaux nécessaires pour assurer la meilleure qualité des pistes.»

 

Le Mont Orford a également emboité le pas, mais assure que les pistes seront de nouveau accessibles au public, mercredi.



«Nous serons aussi fermés mardi 19 décembre afin de laisser sécher notre montagne. Avec ces températures, il ne nous est pas possible de travailler les pistes et donc d'assurer la sécurité des nos clients. Le ski alpin, la randonnée alpine et la randonnée pédestre seront donc non accessibles», peut-on lire dans un message publié sur les médias sociaux.

Par ailleurs, la direction du mont Sutton a pris la décision de reporter son ouverture à jeudi. Notons qu'une panne de courant a frappé la montagne, rendant le téléphone inutilisable de même que les remonte-pentes.

«Nous prenons la décision de rester fermés mardi et mercredi 19-20 décembre afin de permettre à l'équipe d'enneigement d'inspecter le terrain et de se remettre en action aussitôt que le froid et l'électricité le permettront», a annoncé la montagne sur Facebook.

Finalement, Bromont, montagne d’expériences, qui a aussi fermé lundi, a quant à lui pu accueillir des skieurs mardi matin sur l’un de ses versants.



Le parc à neige et les sentiers de randonnée alpine ne sont cependant pas ouverts.



