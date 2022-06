Les Estriens doivent redoubler de vigilance face aux tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. La direction de santé publique de l’Estrie rapporte que 387 cas ont été confirmés sur le territoire en 2021, comparativement à 157 en 2020.

L’Estrie compte 55% des 709 cas déclarés au Québec.

De plus, une nouveauté fait son apparition cette année: l’anaplasmose.

«Considérant l’augmentation considérable des cas de maladie de Lyme et l’apparition de l’anaplasmose en Estrie, il est très important de suivre les conseils de prévention et de retirer la tique à l’aide d’une pince fine le plus rapidement possible, et ce, dès sa découverte, rappelle la Dre Geneviève Baron, médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie. Le risque de transmission des maladies transmissibles par les tiques augmente en effet avec la durée de l’attachement de la tique».

Une nouvelle source d’inquiétudes

Comme la maladie de Lyme, l’anaplasmose est aussi une maladie transmissible par les tiques. Ses symptômes sont des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et malaises gastrointestinaux.

Les personnes âgées ou dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque d’être atteintes gravement par la maladie et d’être hospitalisées. Pour la majorité des gens, les symptômes de cette infection sont modérés ou bénins s’ils sont traités dans les premières 24 heures à l’aide d’antibiotiques.

Les secteurs les plus à risque dans la région sont les MRC de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska qui se démarquent par les taux d’incidence les plus élevés de la province.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région de l'Estrie, consultez Noovo Info.