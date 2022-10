Les urgences débordent dans les hôpitaux de la province alors que près du deux tiers des régions du Québec affichaient mercredi matin des taux d'occupation supérieurs à 100 %.

En date d'aujourd'hui, en Estrie, cette moyenne est présentement de 139 %, ce qui surpasse la moyenne provinciale qui est de 128 %.



Le CSSS de Memphrémagog et le Centre hospitalier de Granby à égalité avec l'Hôpital de Brome-Missisquoi-Perkins enregistrent les plus forts achalandages avec 214 % et 150 % respectivement.

Des sept établissements de santé sur le territoire, seul l'hôpital de Val-des-Sources se retrouvent avec un taux d'occupation inférieur à 100 % avec 43 %.

Voici les chiffres des autres établissements de santé de l'Estrie :

Hôpital Fleurimont : 143 %

CSSS du Granit : 140 %

Hôtel-Dieu : 130 %

Selon les derniers chiffres publiés sur le site web indexsanté, près d'une vingtaine de patients séjournaient sur des civières des salles d’urgence de l'Estrie depuis au moins 48 heures.

