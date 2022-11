Une soirée de consultation publique s'est tenue mardi soir à l'Hôtel de Ville de Magog concernant l'avenir des Airbnb dans les résidences principales de la municipalité.

C'est un enjeu qui continue de diviser à Magog alors que la mairesse, Nathalie Pelletier, affirme avoir discuté avec des résidents mécontents, mais également avec ceux qui sont en faveur d'un tel projet.



Les citoyens seront d'ailleurs invités à s'exprimer sur le sujet lors de l'ouverture d'un registre qui se fera du 9 au 12 janvier prochain.

«On a expliqué aux gens que c'est le statu quo. On n'ouvrira pas cette porte à moins que les gens le souhaitent. Les gens qui souhaitent avoir ce droit, ils doivent venir signer le registre. Pour ceux et celles qui ne le souhaitent pas, ils n'ont rien à faire», a-t-elle affirmé.



Notons qu'en raison d'un changement de la loi provinciale, il sera possible pour les Québécois de louer leur résidence principale pour un maximum de 31 jours, et ce, dès mars 2023.

Rappelons qu'un processus de modification réglementaire est en cours à Magog afin que la location à court terme reste interdit dans les zones où elle l'est déjà. À l'inverse, la location continuera à être autorisée dans les endroits où il est déjà possible de la faire.



«Hier, on a voulu démêler les gens et leur expliquer la situation. La Ville possède près de 500 zones et on a enlevé les zones où c'était déjà permis pour le Airbnb. Au centre-ville, c'est permis, mais de façon limitée puisqu'on veut qu'il y ait de la location court terme, mais également des résidents. On ne touche pas à ça», a expliqué la mairesse.

Chaque signature compte...

Un nombre minimal de signatures est requis afin de changer le réglèment d'une zone ciblée. À la suite de ce registre, la Ville de Magog pourra statuer quelles seront les zones où il sera permis de faire de la location à court terme.



«Après tout ça, on va s'asseoir et on va regarder dans quelles zones il y a assez de signatures et si les gens souhaitent se prévaloir de ce droit. S'il n'y pas d'opposition, on va le permettre. Ce n'est pas exclu qu'on aille en référendum pour certaines zones si jamais les citoyens sont mitigés, mais on va vraiment avoir l'heure juste en janvier.»



Une carte interactive illustrant les zones concernées par la nouvelle réglementation de Magog est disponible pour les citoyens sur le site web suivant : https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/hebergement-touristique/

