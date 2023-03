À l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi 67 légalisant la location à court terme de propriétés sur des plateformes comme Airbnb, la ville de Bromont a tenu un registre lundi soir afin de permettre à ses citoyens de se prononcer à ce sujet.

Contacté par Noovo Info, le maire de Bromont, Louis Villeneuve, a souhaité rassurer ses concitoyens.



«On ne fait que reconduire un règlement qui est existant depuis plusieurs années à Bromont, pour l'unique et bonne raison qu'on doit le faire avant l'entrée en vigueur de la loi, le 25 mars prochain. On n'a pas fait de nouveau règlement, ça demeure le même qui s'applique. Il n'y a rien qui a changé», a-t-il expliqué.

Cet exercice démocratique s'inscrit dans la volonté du conseil de ville de procéder à la révision du plan d'urbanisme au courant de la prochaine année.



«Les citoyens seront consultés sur le sujet. Chaque personne a le droit à son opinion et on se doit de les écouter avant de légiférer et de décider ce qu'on va faire avec tout ça.»



Pour le moment, ce dernier ne connait pas le résultat du registre.



«Hier, aux dernières nouvelles, une dizaine de personnes se sont déplacées pour signer le registre. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'il y a eu très peu de gens», a-t-il avoué.



Si le nombre de signatures est insuffisant pour faire un référendum, M. Villeneuve assure que le règlement actuel sera reconduit lors de la prochaine séance du conseil, le 6 mars prochain. «Il n'y aura donc pas de changement», a-t-il assuré.

Possible de louer, mais n'importe où

Présentement, à Bromont, la location à court terme n'est permise qu'à certains endroits bien précis de la ville, notamment sur la rue Commerciale.



«Moi je pense que ce n'est pas inintéressant cette histoire. Par exemple, si une famille part en vacances pendant une semaine et loue sa maison, ça aide à payer ses vacances. Écoutons nos citoyens et on regardera ensemble pour la suite».



«Faut comprendre qu'il y a des hôteliers et des commerçants commerciaux qui paient des taxes, donc tout le monde doit être pris en compte dans cette décision», a-t-il conclu.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.