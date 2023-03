Le manufacturier Mobilier de bureau Logiflex Inc. investira 40 M$ lors des deux prochaines années pour construire une nouvelle usine dans le parc industriel régional de Sherbrooke.

L’entreprise appartenant au groupe Artopex érigera sa nouvelle usine de 135 000 pi2 sur la rue Joseph-Louis-Mathieu. Cet investissement permettra de favoriser son automatisation manufacturière et ainsi pouvoir augmenter sa capacité de production.

Les travaux débuteront ce printemps pour se parachever en 2025, précise-t-on dans un communiqué de presse émis par la compagnie.

La construction de l’usine s’inscrit dans un projet d’investissement du groupe Artopex visant la poursuite de l’acquisition d’équipements ultramodernes permettant l’automatisation et l’augmentation de sa productivité.

«L’automatisation constitue un facteur clé de compétitivité. Nous sommes l’une des usines les plus automatisées en Amérique du Nord dans le secteur du mobilier de bureau, et nous continuons nos efforts financiers et techniques en ce sens», souligne Yan Sinclair, président de Logiflex.

Grâce à ce nouveau procédé, la capacité de production augmentera «de plus de 50%.»

«Nous consoliderons les 210 postes existants, en plus d’en créer 50 nouveaux au cours des 3 prochaines années», a ajouté M. Sinclair.

Ce projet d’investissement a obtenu un soutien financier de 10 M$ du gouvernement du Québec. Dans ses démarches d’acquisition de terrain, Logiflex a pu compter sur le soutien de la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec Sherbrooke Innopole.

Des investissements payants

L'entreprise de Sherbrooke a mis les bouchées doubles dans les dernières années afin d'être un précurseur de l'industrie 4.0, de l'intégration des nouvelles technologies et de la transformation numérique, notamment avec des investissements de 10 M$.

Logiflex a mis en place un système de tri et d’entreposage intelligent, une ligne d’emballage automatisée et une cellule de transformation de panneaux. Elle a également implanté un système informatique visant la collecte de données de plancher ainsi qu’une ligne de production presque entièrement automatisée.



L'année 2022 a également été salutaire pour l'entreprise sherbrookoise qui a lancé sa nouvelle collection de systèmes à panneaux en mélamine: Xtension.

