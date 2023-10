Loto-Québec est à la recherche d'un millionnaire en Estrie !

En effet, le détenteur d'un billet gagnant de 1 000 000$ au Lotto-Max n'a toujours pas réclamé son prix.

Selon la Société d'État, le tirage est survenu le 18 octobre 2022 et le billet vainqueur a été acheté dans un commerce de la MRC du Val Saint-François.

Il ne reste donc que deux semaines au gagnant pour se manifester.

Si la personne gagnante ne le fait pas, Loto-Québec va redistribuer le montant aux joueurs sous la forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

Au total, six billets valant 100 000 $ et plus sont à réclamer. Les autres régions d'achat des billets gagnants sont la Montérégie, Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Loto-Québec invite donc la population à vérifier ses billets de loterie.

La sélection gagnante est le 09-12-23-30-35-38-44.

Rappelons que les gagnants ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur lot.

